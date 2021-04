La Ligue de football professionnel a arrêté la date du début de la Phase "retour" du championnat de Ligue Une de football (20ème journée) pour le mardi 4 Mai 2021.

La reprise des compétitions de football débutera avec le tour préliminaire de la Coupe de la Ligue, vendredi prochain, suivi des huitièmes de finale fixés aux 30 avril et 8 mai.

A l'issue de la 19e et dernière journée de la phase "Aller", l'ES Sétif (17 m) et la JS Saoura (18 m) se partagent provisoirement la 1re place avec un total de 36 points pour chacune en attendant la mise à jour du calendrier (10 matches) qui s'étalera du jeudi 15 au vendredi 30 avril:

Voici par ailleurs le programme de la 20e journée:

WA Tlemcen - CS Constantine

MC Oran - NA Hussein-Dey

Paradou AC - RC Relizane

CABB Arreridj - JS Kabylie

JS Saoura - O. Médéa

ASO Chlef - NC Magra

JSM Skikda - US Biskra

ES Sétif - USM Alger

CR Belouizdad - AS Ain

M'lila MC Alger - USM Bel-Abbes.