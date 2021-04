Les buts de la rencontre ont été inscrits par Karaoui (31'), Ammoura (45'+2), et Djahnit sur penalty à la 65e minute.

Une victoire synonyme d'espoir pour l'Aigle noir, car elle porte son capital à quatre points, à deux journées de la fin, faisant que mathématiquement, la possibilité d'une qualification soit de nouveau possible.

A condition, bien sûr de bien négocier les deux derniers matchs, en espérant en parallèle que les autes concurrents n'en fassent pas de même.

D'ici là, l'Entente est troisième du groupe A, ex-aequo avec le Ahly Benghazi, avec quatre points pour chaque club, alors que les Sud-africains d'Orlando Pirates sont devenus les nouveaux leaders, avec huit points, devant le FC Enyimba, deuxième avec six points.

En effet, un peu plus dans l'après-midi, la victoire des Pirates contre Benghazi avait inve rsé la donne en tête du classement, plaçant le club d'Orlando devant les Nigérians.

L'autre représentant algérien dans cette compétition, la JS Kabylie a été reversé dans le Groupe "B", et il s'est contenté d'un nul vierge (0-0) contre les Marocains du RS Berkane, en match disputé dimanche soir à Tizi-Ouzou, également pour le compte de la 4e journée.

Dans l'autre match de ce groupe "B", les Camerounais du Coton Sport Garoua avaient atomisé un peu plus tôt dans l'après-midi les Zambiens du NAPSA Stars (5-1).

Ainsi, à l'issue de cette quatrième journée, le Coton Sport consolide sa première place avec neuf points, devant la JSK (2e/6pts), le RS Berkane (3e/5 pts) et le NAPSA Srars (4e/1 point).

Tout comme pour l'ESS, l'espoir d'une qualification en quarts de finale reste permis pour les Canaris, qui mathématiquement ont encore toutes leurs chances.