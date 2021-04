Le président sortant de la Fédération algérienne de rafle et billard (FARB), Mohamed El-Amine Maidi, a été réélu à la tête de l'instance fédérale pour le mandat olympique 2021-2024 à l'issue de l'assemblée générale élective (AGE), tenue dimanche à Alger.

Les travaux de l'AGE se sont déroulés en présence de 25 membres sur les 33 qui composent l'Assemblée Générale dont 21 ayant le droit de vote. Le nouveau président a récolté 20 voix, contre un bulletin nul. Le second candidat à la présidence de la FARB, Mohamed Nail Zaitri s'est retiré de la course avant même l'entame des travaux, laissant la voie libre à un 3e mandat consécutif pour le président Maidi, répondant ainsi, selon lui, aux voeux de l'AG.

"Je remercie les membres de l'AG qui m'ont renouvelé leur confiance pour la 3e fois consécutive. Cette confiance confirme ainsi, les efforts accomplis depuis quelques années pour la promotion de cette discipline", a-t-il déclaré à l'APS à l'issue du scrutin, et d'ajouter: "le programme tracé depuis 2013 nous a aidés à remporter des titres sur le plan africain et international dans cette discipline, comme l'atteste la 5e place mondiale".

Le président de la FARB, également membre au sein de la Confédération africaine, a encore souligné que "son instance tâchera d'élargir au maximum, la pratique de cette discipline à travers tout le pays", sachant que seules 12 ligues de wilaya existent pour le moment. A cette occasion, le premier responsable de l'instance fédérale a lancé un appel au ministère de la Jeunesse et des sports (MJS) pour "la mobilisation de salles de sport permettant ainsi aux pratiquants de se préparer convenablement aux compétitions internationales auxquelles les sélections algériennes sont régulièrement présentes". A ce propos, la sélection algérienne de rafle et billard, composée de 12 athlètes dont six femmes, effectuera son 5e stage de préparation qui débutera à la fin de ce mois à Chlef, pour une durée de 8 jours.

Lors de cette AGE, il a été procédé aussi à l'élection du nouveau bureau fédéral composé de 8 membres.

Composition du nouveau bureau fédéral de la Fédération algérienne de rafle et billard (FARB), élu lors de l'assemblée générale élective (AGE) tenue dimanche à Alger:

Président: Mohamed El-Amine Maidi

Membres: Hassiba Hamel (21 voix) - Mohamed Yousfi (19) - Rafik Benhalima (18) - Belal Ftita (18) - Rachid Afoun (14) - Belkacem Sendid (14) - Nadjmeddine Bensedouk (12) - Mohamed Chakib El Raousti (11).