Selon Amine Benmoussa, ce festival auquel prendront part pas moins de 12 clubs affiliés à la Ligue de handball de la wilaya d’Oran, concerne les catégories des moins de 15, 17 et 19 ans. Les finales auront lieu lors du dernier jour du mois de carême.

Le même responsable a mis en relief l’importance de cette manifestation, "surtout qu’elle intervient après plus d’une année de l’interruption des activités sportives dans le cadre des mesures endiguant le coronavirus".

"C’est une occasion pour ces jeunes de se retremper dans l’ambiance de la compétition après un très long arrêt. Nous tenons à les encourager pour surpasser cette phase difficile dans leur carrière sportive, en honorant les vainqueurs à l’issue du tournoi, dont le match d’ouverture est prévu pour la soirée de la veille du mois sacré", a-t-il dit. Les rencontres du festival, organisé conjointement avec la Direction locale de la jeunesse et des sports et la Ligue de wilaya de la discipline, auront lieu en plein air sur un terrain de proximité de handball dans la commune d’Arzew, vu que les salles omnisports sont ouvertes uniquement pour les seniors, a-t-il précisé.

Par ailleurs, Amine Benmoussa a indiqué que la convention devant lier la Fédération algérienne et l’Union arabe de handball relative à l’organisation à Oran et Arzew du championnat arabe des clubs en octobre prochain, "sera signée dans les prochaines semaines".

Il a imputé ce retard accusé dans l’accomplissement de cette opération aux difficultés rencontrées par la délégation de l’instance arabe pour se rendre en Algérie à cause de la fermeture de l’espace aérien du pays dans le cadre de la lutte contre la Covid-19.