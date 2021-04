L'Inde a signalé un record de 168.912 infections au Covid-19 au cours des 24 dernières heures, dépassant ainsi le Brésil pour devenir le deuxième pays le plus touché au monde en termes de contaminations, selon les autorités sanitaires.

Le décompte global des infections a atteint 13,53 millions, dont plus de 170.000 décès, selon le ministère indien de la Santé. Malgré une large campagne de vaccination en Inde, qui a administré à ce jour plus de 104 millions de doses, le pays de 1,3 milliard d'habitants fait toujours face à une flambée de cas de pandémie. Plusieurs Etats fédérés ont réimposé un couvre-feu nocturne dont Delhi et renforcé les mesures sanitaires en vue de juguler la propagation du virus.

Le gouvernement central a récemment envoyé des équipes d'experts vers plusieurs Etats fédérés pour s'arrêter sur les raisons de la recrudescence des cas et contribuer aux efforts du contrôle de la maladie.

Plusieurs Etats ont tiré la sonnette d'alarme quant à la pénurie des vaccins notamment l'Uttar Pradesh, où vivent environ 200 millions de personnes, ainsi que le Bihar et le Bengale occidental, dans le nord-est de l'Inde.