Plus de 135.952.650 cas d'infection ont été diagnostiqués depuis le début de l'épidémie.

Sur la journée de dimanche, 7.993 nouveaux décès et 601.284 nouveaux cas ont été recensés dans le monde.

Les pays qui ont enregistré le plus de nouveaux décès dans leurs derniers bilans sont le Brésil avec 1.803 nouveaux morts, l'Inde (904) et l'Italie (331).

Les Etats-Unis sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 562.066 décès pour 31.197.872 cas recensés, selon le comptage de l'université Johns Hopkins. Après les Etats-Unis, les pays les plus touchés sont le Brésil avec 353.137 morts et 13.482.023 cas, le Mexique avec 209.338 morts (2.280.213 cas), l'Inde avec 170.179 morts (13.527.717 cas), et le Royaume-Uni avec 127.087 morts (4.369.775 cas).

Parmi les pays les plus durement touchés, la République tchèque est celui qui déplore le plus grand nombre de morts par rapport à sa population, avec 261 décès pour 100.000 hab itants, suivi par la Hongrie (242), la Bosnie (222), le Monténégro (219) et la Bulgarie (207).

L'Europe totalisait 998.343 décès pour 46.419.142 cas, l'Amérique latine et les Caraïbes 832.423 décès (26.253.240 cas), les Etats-Unis et le Canada 585.379 décès (32.256.410 cas), l'Asie 285.594 décès (19.641.260 cas), le Moyen-Orient 118.899 décès (6.990.816 cas), l'Afrique 115.712 décès (4.351.619 cas), et l'Océanie 1.005 décès (40.165 cas).