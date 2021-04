"En cette période de réflexion profonde et de générosité, notre solidarité envers les personnes déracinées est plus que jamais nécessaire", a déclaré Filippo Grandi, Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés.

"Dans l’esprit de solidarité humaine qui prévaut durant le mois sacré, j’appelle à un soutien accru envers les personnes vulnérables", a-t-il plaidé.

Selon l'ONU, environ 85 pour cent des réfugiés à travers le monde sont accueillis dans des pays à revenu faible ou intermédiaire qui sont confrontés à des difficultés financières et qui ont souvent des systèmes de santé fragiles.

Du fait de la pandémie, les réfugiés et les déplacés internes ont perdu leurs moyens de subsistance et ont sombré dans l’extrême pauvreté, une situation lourde de conséquences.

D'après le HCR, à travers le monde, trois réfugiés sur quatre ne peuvent répondre qu’à la moitié de leu rs besoins de base voire moins.

Des familles suppriment des repas, n’ont plus les moyens de payer leur loyer, sont criblées de dettes, ou ont été forcées de déscolariser leurs enfants, même si les écoles sont restées ouvertes.

En parallèle avec le mois sacré du Ramadhan, le HCR a lancé la campagne mondiale de collecte de fonds intitulée "Chaque seconde compte" pour aider à collecter des fonds pour les réfugiés et les déplacés internes les plus vulnérables. Les sommes reçues dans le cadre de la Zakat, ou Sadaqah, ainsi que toute autre contribution peuvent alléger le fardeau des familles déracinées qui vivent loin de chez elles et séparées de leurs proches. "Ensemble, nous pouvons aider les réfugiés et les déplacés internes à avoir un toit, un repas chaud pour la rupture du jeûne, de l’eau potable et à espérer un avenir meilleur et plus sûr", a indiqué Filippo Grandi.