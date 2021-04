Près de 100.000 comprimés de psychotropes ont été saisis par la police judiciaire (PJ) relevant de la Sûreté de la wilaya d’El Oued, a-t-on appris lundi auprès de ce corps de sécurité.

L'opération a été réalisée suite à l'exploitation d'informations faisant état d'une activité suspecte de membres d'un réseau criminel activant dans le transport et la commercialisation de psychotropes dans des quartiers de la commune du chef lieu de wilaya, selon la même source.

Le plan d'intervention de ces services axé notamment sur l’intensification de la recherche et l'enquête enclenchée ont permis de saisir cette quantité d'hallucinogènes durant une action d'achat et de vente, a-t-on expliqué.

Deux personnes impliquées dans cette affaire ont été arrêtées et déférées devant les instances judiciaires, a-t-on ajouté.

De leur côté, les services de la brigade territoriale de la Gendarmerie nationale (GN) de la commune d'Oum Touyour (wilaya d’El M’Ghair) ont saisi 5.500 comprimés de psychotropes.