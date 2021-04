Le Centre culturel islamique (CIC) a élaboré à l'occasion du mois de Ramadhan "un programme culturel varié" à travers ses différentes antennes, a-t-on appris du directeur du Centre. A l'occasion du mois de jeûne, le Centre a élaboré un programme riche comprenant des concours mais aussi des séminaires scientifiques et religieux portant sur des thèmes en lien avec le mois sacré, a déclaré à l'APS, M. Mohammed Yessaâd. Soulignant le strict respect des mesures préventives contre le Coronavirus au niveau des antennes du CIC, M. Yessaâd a précisé néanmoins que "la majorité des activités seront organisée via le net, notamment Facebook". Il a cité dans ce sens, la 6ème édition du concours national destiné aux élèves des trois paliers de l'enseignement national ainsi que le lancement d'une série de "dourous" enregistrés sur la tradition prophétique diffusés quotidiennement à partir de 18H00 à travers les pages Facebook des différentes structures du CIC. Le programme comporte également des émissions enregistrées sur la calligraphie arabe ainsi que des cours et conférences sur l'éducation des enfants outre des cours sur les oulémas de l'Ecole de Cheikh Ben Badis et des émissions consacrées à la santé du jeûneur animées par Dr. Fethi Benachenhou et Dr. Lamia Mouhoubi, a-t-il détaillé. Les portes du Centre à Alger et ses antennes à travers le pays demeurent ouvertes durant le mois sacré aux lèves du terminal pour leurs révisions, dans le cadre du respect des protocoles sanitaires, a fait savoir le directeur du CIC.