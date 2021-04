Un programme varié portant animation des soirées de Ramadhan a été établi pour la période comprise entre le 17 avril en cours jusqu’au 9 mai prochain, a-t-on appris samedi auprès des services de la wilaya.

Environ 15 associations et coopératives culturelles ainsi que des troupes d'Inchad de Sétif et Mila participeront à ce programme établi en collaboration avec la Maison de la culture Houari Boumediene, sise au chef-lieu de wilaya, par l’animation de soirées artistiques variées, a déclaré le directeur de la culture, Samir Thaalbi.

Des soirées musicales andalouses de Sétif et de Mila font partie de ce programme qui prévoit aussi des soirées culturelles et artistiques dédiées au malouf et au chaâbi, a-t-il dit .

Il sera procédé d’autre part, a indiqué le même responsable, à l’organisation de soirées dédiées au malouf mais aussi à l’Inchad, animées par les troupes "Rihane", ''Tourath" ainsi que la troupe Toufik Bouras. Le programme arrêté à cette occasion comprend également des spectacles de théâtre pour adulte, dont le spectacle "Bezbara" de l’association Ouchak El Khachaba de Sétif, "Enaîm oua El Djahim" du théâtre régional de Skikda, "Tafasil" de la coopérative "Afkar oua Founoune" d’El Eulma (Sétif), qui seront présentés dans la grande salle de la Maison de la culture à partir de 22 heures, a-t-on noté. En outre, des monologues tels que "Matdoukheche" de l’artiste Mourad Saouli, "Toufik show" d’une coopérative des arts et de la culture et un autre show de Hani Mahfoud de la coopérative culturelle Anis, sont aussi prévus.

Le hall principal de la Maison de la culture abritera, en outre, des soirées traditionnelles accompagnées de musiques religieuses, animées par l’association du patrimoine local en plus de rencontres de littératures, animées par le club littéraire de la Maison de la culture Houari Boumediene, en plus de la projection de films religieux. Le programme des activités consacrées aux soirées de Ramadhan englobe aussi des conférences et des rencontres intellectuelles autour des sujets en relation avec ce mois sacré, ainsi que des fêtes et des soirées artistiques, musicales et de loisirs programmées à travers les structures culturelles de l’ensemble des communes, a-t-on conclu.