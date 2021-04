L'évènement a vu également la distinction de l'une des sommités du 7e art algérien, Hacène Benzerari.

L'hommage a été marqué par de vibrants témoignages apportés par plusieurs artistes de différentes générations sur le parcours remarquable du réalisateur Amar Laskri, décédé le 1 mai 2015 à l'âge de 73 ans.

A cette occasion, l'artiste Abdelhamid Rabia a rappelé le parcours cinématographique de Amar Laskri, un militant, un moudjahid, un homme de principe et un fervent syndicaliste.

M. Rabia a mis en avant l'attachement du défunt aux valeurs de la Glorieuse révolution dont il a rejoint les rangs depuis son jeune âge, ainsi que ses films primés à l'intérieur et à l'étranger.

De son côté, le président du CNCA, Mourad Chouihi a déclaré à l'APS que cette initiative s'inscrit dans le cadre d'un nouveau numéro du programme "Cin éclub" en vue de braquer la lumière sur le parcours des cinéastes de différentes générations.

"J'ai choisi de distinguer l'acteur Hacène Benzerari car ce dernier était l'un des talents découverts et mis en valeur par le grand Amar Laskri", a-t-il indiqué.

S'exprimant à cette occasion, le comédien Hacène Benzerari a retracé, dans son témoignage, les coulisses du film "Patrouille vers l'Est", rappelant les qualités humaines et le haut professionnalisme de Amar Laskri, grâce à qui, plusieurs jeunes talents ont été découverts.

Il a estimé que sa distinction était un signe de reconnaissance à un parcours de plus de 50 ans entre théâtre, cinéma et télévision.

Par ailleurs, une convention de partenariat a été signée entre le Centre national du cinéma et de l’audiovisuel (CNCA) et l’Institut supérieur des métiers des arts du spectacle et de l'audiovisuel (Ismas) portant renforcement de la formation en la matière, échange d'expertises et promotion de la performance didactique. Né en 1942 à Ain Al Berda (Annaba), Ammar Laskri figure parmi les réalisateurs algériens de renom.

Il compte à son actif plusieurs longs et courts métrages, notamment sur la révolution.

Laskri, qui a poursuivi de hautes études de cinéma, de théâtre et de télévision à Belgrade (ex Yougoslavie) entre 1962 et 1966, a entamé la réalisation des courts métrages en 1967 avant de passer aux longs métrages.

Le défunt avait marqué l`histoire du cinéma algérien, en réalisant plusieurs longs métrages dont l'indétrônable "Patrouille à l`Est" (1974), et "Les portes du silence" (1989).

Il a occupé le poste de directeur du Centre algérien pour l'art et l'industrie cinématographique (CAAIC) de 1996 à 1998.

Les œuvres de Amar Laskri ont moissonné plusieurs prix de festivals internationaux.