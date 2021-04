La production de viandes blanches a connu dans la wilaya de Mascara ces cinq dernières années une hausse de l'ordre de 60 %, passant de 160.000 quintaux en 2016 à 257.000 qx en 2020, a-t-on appris auprès de la direction locale des Services agricoles.

Le directeur du secteur, Nacredine Hassaine, a souligné que la production de viandes blanches a été de l'ordre de 160.000 qx pour grimper en 2017 à 180.000 qx. Elle est passée ensuite à 200.000 qx en 2019 pour atteindre enfin les 257.000 qx en 2020. "Ces quantités sont destinées à approvisionner le marché local et ceux des wilayas limitrophes", a-t-il précisé. Les aviculteurs locaux comptent actuellement 13,644 millions de poulets de production de viandes blanches, 803.000 autres de production d'œufs. La wilaya dispose d'une capacité productive de 221 millions d'œufs par an. Celle-ci a connu une stabilité, ces cinq dernières années, a-t-on signalé. Par ailleurs, durant la même période, quelque 166 unités avicoles et trois chambres froides ont été réalisées. Leurs propriétaires ont bénéficié du crédit "Ettahadi" octroyé par la Banque d'agriculture et de développeme nt rural (BADR) pour soutenir et accompagner des dispositifs mis en place par l'Etat pour le développement de cette filière.

Dans le cadre de l'investissement, des particuliers ont réalisé trois projets d'abattage avicole. Un projet d'un abattoir industriel a été réalisé au niveau de la zone d'activités de la commune de Mohammadia. L'installation dispose d'une capacité de production quotidienne de 250 tonnes de viandes blanches. Deux autres projets similaires ont été réalisés dans les zones d'activités des communes de Mohammadia et Sidi Kada. Ils disposent de la même capacité productive. Dans les zones d'activités des communes de Mascara et Oued Taguia , deux unités de transformation de viandes blanches et rouges ont été réalisées avec une capacité productive quotidienne de 250 et 200 tonnes/jour respectivement, en attendant le lancement des travaux de réalisation d'une unité d'abattage et de transformation de viandes blanche et rouge dans la commune de Zahana et une autre unité dans la zone d'activités de Bouhenni.