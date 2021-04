Un Conseil consultatif du patrimoine culturel, placé sous tutelle du ministère de la Culture et des Arts, a été créé par un décret exécutif publié au dernier Journal officiel.

Le décret, signé par le Premier ministre Abdelaziz Djerad, définit également les modalités de l'organisation et du fonctionnement de ce conseil, chargé de rendre des avis et des recommandations sur les questions relatives à la protection, la préservation et la valorisation du patrimoine matériel et immatériel.

Ses missions consistent également à définir les priorités dans les programmes d’action au titre du patrimoine culturel et les projets relatifs à la restauration, préservation et aménagement des monuments historiques et des sites archéologiques.

Les projets de réalisation de mémoriaux, statues et stèles artistiques destinés à être installés dans les espaces publics figurent aussi parmi les "tâches consultatives" du conseil, en plus de l’inventaire des biens culturels et du patrimoine culturel matériel et immatériel aux niveaux national et international.

Au titre de la recherche et de la valorisation du patrimoine culturel, le Conseil pe ut rendre des avis et recommandations au sujet des projets de recherche archéologique et des études historiques et anthropologiques ainsi que les recherches archéologiques préventives.

La valorisation de la dimension économique du patrimoine culturel à travers, notamment l’exploitation des monuments historiques et des sites archéologiques, est une autre mission assignée au Conseil.

Composé de onze membres, désignés par le ministre de la Culture pour une durée de trois années renouvelables, le Conseil est présidé par une personnalité parmi les universitaires et personnalités qui ont contribué par leurs travaux à la sauvegarde et à la promotion du patrimoine culturel.

Le conseil dispose de deux commissions permanentes chargées du patrimoine culturel matériel et de la recherche archéologique et du patrimoine culturel immatériel.