Les enseignants universitaires et chercheurs dont les travaux ont apporté une plus-value dans les domaines économique et social se verront attribuer "la Palme scientifique" lors des journées scientifiques prévues en mai prochain.

Dans un post sur son compte Facebook, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Abdelbaki Benziane a indiqué avoir signé une décision portant attribution du prix de "la palme scientifique" aux chercheurs algériens qui ont contribué à la promotion de la recherche scientifique algérienne à l'échelle internationale".

Cette distinction interviendra lors de la première édition des Journées scientifiques prévues du 17 au 19 mai prochain sous le thème "Numérisation et innovation".

Les employés du secteur qui se sont distingués par la qualité de leurs travaux au service de l'intérêt général durant l'exercice de leurs fonctions seront également honorés. Cette démarche s'inscrit dans le cadre de "la valorisation de l'effort et du produit scientifique" et de "l'encouragement de l'esprit d'initiative et de concurrence pour promouvoir la créativité, l'innovation et le renouveau dans tous les domaines", indique la même source.