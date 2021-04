Deux soldats tchadiens ont été tués jeudi dans une "embuscade" dans la région du lac Tchad, près de la frontière avec le Nigeria, où des terroristes multiplient les attaques meurtrières contre les civils et les forces de sécurité, rapportent dimanche des médias, citant le ministre de la communication, Chérif Mahamat Zene.

Des militaires tchadiens sont tombés jeudi "dans une embuscade", à proximité de Ngouboua, proche de la frontière nigériane, a déclaré M. Chérif Mahamat Zeneet, également porte-parole du gouvernement tchadien.

"Dans cette attaque lâche, deux militaires ont été tués, et 11 personnes blessées, dont quatre civils", a-t-il poursuivi.

Le lac Tchad est une vaste étendue d'eau et de marécages parsemée d'îlots habités, dont certains sont des repaires du groupe terroriste nigérian Boko Haram ou de sa branche dissidente, l'Etat islamique en Afrique de l'Ouest (Iswap, selon l'acronyme en anglais). Dans leur communication, les autorités tchadiennes ne font pas de différences entre les deux groupes.

L'attaque a été revendiquée par Iswap. Le groupe terroriste Boko Haram est également présent dans la région. Les violences terroristes depuis 2009 dans le Nord-Est du Nigeria se sont propagées dans les pays voisins, notamment autour du lac Tchad: Niger, Cameroun et Tchad.

Depuis, plus de 36.000 personnes, principalement au Nigeria, ont été tuées, et trois millions ont dû fuir leur domicile, selon l'ONU.