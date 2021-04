Les électeurs tchadiens votent dimanche pour élire leur président parmi le président sortant, Idriss Déby Itno qui brigue un 6e mandat et six autres candidats, ont rapporté des médias.

Dans la capitale N'Djamena, les urnes et isoloirs arrivent progressivement et de nombreux bureaux n'ont pas ouvert à l'horaire prévu.

Le président sortant doit voter devant le bureau de vote Carré 3 Hassan Ibrahim dans le centre-ville où un important dispositif sécuritaire a été déployé, selon les médias. Le véritable enjeu de ce scrutin reste la participation. Lors de son dernier meeting de campagne vendredi, Idriss Déby Itno a exhorté ses partisans à "voter massivement". Il a fait campagne principalement sur la "paix et la sécurité" dans son pays .

Quelque 7,3 millions d'électeurs, sur une population de 15 millions d'habitants, sont appelés aux urnes. Le scrutin est boycotté par l'opposition.