Les patrouilles de la sécurité publique de la wilaya de Mostaganem ont relevé, durant le mois de mars écoulé 977 infractions relatives à la circulation routière, a-t-on appris vendredi, des services de la sûreté de wilaya.

Les équipes policières ayant opéré au niveau des différentes routes ont retiré pour divers motifs 533 permis de conduire, lors de 1.860 opérations de contrôle. Sept (7) véhicules ont été placés à la fourrière, a-t-on indiqué de même source.

Par ailleurs, lors de 20 opérations de contrôle de la vitesse à l’aide de radars, 266 conducteurs ont vu leurs permis de conduire retirés. Le système de reconnaissance automatique des plaques d’immatriculation a permis le contrôle de plus de 124.000 véhicules. Un véhicule recherché et huit autres portant de fausses plaques ont été détectés.

Les contrôles ayant ciblé les motocycles ont relevé 21 infractions liées au non-port du casque et au non-respect des sens interdits. 8 permis de conduire ont été retirés, a-t-on signalé de même source. Par ailleurs, 29 accidents de circulation ont été enregistrés durant la même période faisant 2 m orts et 37 blessés dont 8 mineurs. Ces drames de la route sont dus au non respect de la distance de sécurité, refus de priorité, perte du contrôle des véhicules, le non respect de la signalisation et l’excès de vitesse.