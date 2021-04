Un ventre plat se gagne à la sueur de votre front et aux cris des abdominaux... En plus de faire du gainage (exercice de la planche) régulièrement, il est conseillé de pratiquer certains sports, parfaits pour renforcer la ceinture abdominale. Le secret de ces activités : mixer cardio et renforcement musculaire. Bien sûr, avant de se mettre à l'une de ces activités, on pense à faire un "check up" de son état de santé pour s'assurer qu'on est aptes à la pratique.

Prêtes à transpirer ?

Le running

Pourquoi on aime : le running fait partie des sports cardio qui luttent contre le ventre mou. Activité complète, le running fait travailler l'ensemble des muscles surtout le bas du corps et les membres inférieurs, la taille et les jambes. On gagne en endurance, ce qui améliore les capacités respiratoires et facilite l'indispensable oxygénation du sang, qui facilite notamment le drainage interne et l'élimination des toxines.

La Pole Dance

Pourquoi on aime : ludique et accessible à toutes, cette discipline marie danse et figures acrobatiques. Les chorégraphies sensuelles permettent de se muscler en profondeur, en ciblant la ceinture abdominale, mais aussi les muscles des bras, les épaules et le dos.

La corde à sauter

Pourquoi on aime : la corde à sauter est parfaite pour fondre rapidement et avoir un ventre plat. Ce sport brûle-graisses est bon pour les abdos, mais aussi pour muscler les jambes. Très physique, cette activité peut aussi être abordée en tant que pratique de musculation pliométrique (exercices qui font travailler en puissance et explosivité un ou plusieurs muscles du corps ndlr) des mollets, des quadriceps, et des fessiers", précise Grégorie Ghocane, coach sportif à Paris.

Le bootcamp

Ce concept d'entrainement alliant renforcement musculaire et cardio à un rythme intensif (selon les organisateurs) fait de plus en plus d'émules en France. Certaines thématiques sont spécifiées ventre plat, mais tous les bootcamp raffermissent le ventre dans la mesure où les exercices proposés augmentent la dépense énergétique et façonnent les muscles.

La marche nordique

La technique de la marche nordique, axée sur la propulsion à l'aide de bâtons, affine la taille par les mouvements de rotation des hanches. Moins violente que le running, cette activité entraîne toutes les chaînes musculaires du corps. L'utilisation des bâtons favorise le développement musculaire des parties supérieures du corps. Les abdominaux, les bras, les pectoraux, les épaules et le cou se trouvent sollicités au même titre que les fessiers et les cuisses. Bref, on fond en douceur de partout, y compris du ventre !

Plus largement, cette discipline aide à mincir, fortifier les os et active le système cardio-vasculaire si elle est pratiquée à allure modérée.