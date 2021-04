Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a reçu, jeudi au siège de la Présidence de la République, dans le cadre de ses concertations avec les représentants de la société civile, six associations nationales qui ont salué son soutien au mouvement associatif pour renforcer son rôle dans l'édification de l'Algérie nouvelle.

Dans une déclaration à la presse à l'issue de l'audience, le président de l'Association algérienne de protection et d'orientation du consommateur et de son environnement (APOCE), M.

Mustapha Zebdi a affirmé que la rencontre avec le président de la République "était empreinte de franchise et s'est déroulée en toute transparence et honnêteté", relevant chez le Président Tebboune "son soutien à la société civile et le grand intérêt qu'il accorde à cette catégorie", un soutien, a-t-il dit, "qui nous encouragera à aller de l'avant".

Le président de l'APOCE a indiqué que plusieurs points en rapport avec le consommateur ont été abordés durant cette rencontre, dont "le rôle de la société civile dans le redressement de certains comportements comme le gaspillage, la lutte contre la fraude et le monop ole, outre le rôle assigné à l'Association dans la préservation de la santé du consommateur", poursuivant que le Président Tebboune "nous a confié la tâche de contribuer à ce rôle majeur".

Pour sa part, Mahfoud Harzelli, président de l'Union nationale de protection du consommateur (UNPC), Secrétaire général de l'Union arabe de protection du consommateur et membre de l'organisation internationale et du bureau africain de protection du consommateur a qualifié de "fructueuse" la rencontre avec le président Tebboune, ajoutant avoir relevé chez le Président de la République "un esprit d'appui à la société civile qui a désormais un rôle important pour les hautes autorités du pays".

De son côté, le Commandant général des Scouts musulmans algériens (SMA), Abderrahmane Hamzaoui a déclaré que sa rencontre avec le Président de la République a permis de dessiner les contours du mouvement associatif et son rôle dans la moralisation de la vie publique outre sa contribution dans les questions nationales actuelles", ajoutant que cette rencontre a porté sur "le renforcement du front interne et le rôle attendu de la société civile".

Le Président Tebboune a mis l'accent sur le renforcement du rôle de la société civile et sa représentation dans les différents organismes, notamment ceux nouvellement créés, à l'instar de l'Observatoire national de la société civile et le Conseil supérieur de la jeunesse, et s'est engagé à prendre en charge toutes les préoccupations du mouvement associatif", a-t-il indiqué.

De son côté, le président de l'Association algérienne d'alphabétisation "Iqraa", Hocine Khellid a indiqué avoir exprimé sa gratitude au Président Tebboune pour avoir remis la médaille de l'ordre de mérite au rang de "Achir" à la regrettée Aicha Barki, ancienne présidente de l'Association "Iqraa" et avoir accordé à l'association le statut d'association d'utilité publique.

Pour M. Khellid, l'audience a été une opportunité de soulever les préoccupations de l'Association, dont " la nécessité d'évaluer la stratégie nationale d'alphabétisation et d'enseignement des adultes".

A cette occasion, le président de l'Union nationale des handicapés algériens, M. Haïdar Boulebnane, a déclaré que l'audience que lui a accordée le Président Tebboune revêt "une symbolique", étant donné que c'est la 1ere fois que la catégorie des personnes aux besoins spécifiques prend part à ce genre de réunions", estimant que c'est là " une preuve de l'intérêt qu'accorde le Président à cette catégorie et à son rôle dans l'édification de l'Algérie nouvelle".

Indiquant qu'il avait soulevé au Président " toutes les préoccupation s des personnes aux besoins spécifiques et les nombreux obstacles auxquels cette catégorie est confrontée dans la société", M. Boulebnane ajouté: "Nous avons perçu chez le Président un grand intérêt pour le sujet et nous sommes soulagés quant aux résultats de cette rencontre".

A son tour, président de la Fédération nationale des sourds-muets algériens, Mohamed Allal, s'est félicité de la qualité du débat qu'il a eu avec le président de la République, faisant part de sa gratitude au Président qui a donné son aval pour l'ouverture d'une académie de langues des signes pour ce type d'handicap en Algérie.

Ces rencontres ont eu lieu en présence du Conseiller auprès du Président de la République chargé du Mouvement associatif et de la communauté nationale à l'étranger, Nazih Berramdane.