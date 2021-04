Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune a adressé un message de condoléances à sa Majesté Elizabeth II, Reine du Royaume Uni de Grande Bretagne, d'Irlande du Nord et chef du Commonwealth, suite au décès vendredi de son époux le prince Philip.

"C'est avec une grande affliction que j'ai reçu la nouvelle du décès de son Altesse royale, le Prince Philip, Duc d'Edimbourg.

En cette douloureuse circonstance, je présente, au nom du Gouvernement algérien et en mon nom personnel, mes condoléances les plus attristées à la Reine Elizabeth II, à la famille royale et au peuple britannique", a écrit le Président Tebboune dans son message.