Le ministre des Affaires religieuses et des wakfs, Youcef Belmehdi a réitéré, jeudi à Alger, son appel au respect des mesures sanitaires de lutte contre la pandémie du nouveau coronavirus, ajoutant que le retour "à une vie normale est tributaire de l'engagement du citoyen dans ce sens".

Présidant l'ouverture d'une journée de sensibilisation sur la santé et le jeûne durant le Ramadhan, tenue par visioconférence, en présence des membres de la commission ministérielle de la fetwa et du Comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie du nouveau coronavirus, et des présidents des conseils scientifiques des directions des affaires religieuses de plusieurs wilayas, M. Belmehdi a souligné l'importance de se conformer au protocole sanitaire.

L'ouverture des mosquées pour l'accomplissement des prières surérogatoires des Tarawih durant le mois de Ramadhan, dont la durée a été fixée à 30 mn sera accompagnée des mesures préventives nécessaires par souci de protéger la santé des citoyens", a-t-il poursuivi, ajoutant que la fermeture des espaces réservés aux ablutions au niveau des mosquées avait été recom mandée par les membres du comité scientifique.

Le ministre a saisi l'occasion de cette rencontre pour exhorter les imams à accompagner les spécialistes dans l'orientation des malades, notamment chroniques en ce mois sacré, à travers l'émission de fetwa sur les cas de dispense du jeûne.

M. Belmehdi a annoncé, en outre, le lancement d'une campagne de sensibilisation à la vaccination contre le nouveau coronavirus, la prise des médicaments pendant le Ramadhan et les autorisations de rupture du jeûne pour les malades par son département ministériel, en coordination avec le ministère de la Santé, de la population et de la réforme hospitalière.

Le professeur Ryad Mahyaoui, membre du comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie a affirmé qu'en plus de sensibiliser les citoyens, ladite campagne tend à cultiver la culture sanitaire chez toutes les franges sociales".