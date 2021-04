Le chargé de mission à la présidence de la République Brahim Merad a annoncé jeudi à Aïn Témouchent le lancement prochain de l'opération d'actualisation de la cartographie nationale des zones d’ombre.

M. Merad a indiqué que "nombreuses sont les zones d’ombre ayant bénéficié d’opérations de développement et qui disposent aujourd’hui de conditions de vie décente qui leur permettent de sortir du dénuement dans lequel elles ont été confinées des décennies durant, et ce, après avoir eu la chance de bénéficier d’opérations de développement, à l’instar du désenclavement, du revêtement des routes, réseaux d’eau potable, gaz de ville, de l’électricité, de l’éclairage public et de la couverture sanitaire de proximité".

Avec la dotation des zones d’ombre de conditions nécessaires à la vie, à travers la réalisation de projets de développement, l’élaboration d'une cartographie des zones d’ombre sera entamée prochainement au niveau national.

Brahim Merad a révélé, lors d'un passage à la station de la radio locale d'Aïn Témouchent, que 13.587 zones d’ombre sont recensées actuellement au niveau national, lesquelles ont bénéficié de 32.700 projets pour prendre en charge leurs besoins en matière de développement, pour une enveloppe globale de 480 milliards DA devant financer 14.616 projets.

La deuxième journée du programme du chargé de mission à la présidence de la République dans la wilaya d'Aïn Témouchent a été marquée par la visite d’une installation technique réalisée au niveau de la zone d’ombre du village de Oued Sebbah visant à désenclaver cette région.

Une visite qui lui a permis également de s'enquérir sur la marche de certains projets dont celui du raccordement au réseau du gaz de ville de groupements d’habitat, à savoir "Khedaïda", "Oued El Ghassaoul", "Edhaouahi" et "Gouasmia", classés zones d’ombre.

Brahim Merad s’est enquis de plusieurs opérations de développement à travers plusieurs agglomérations classées zones d’ombre, lesquelles ont bénéficié de programmes spécifiques de raccordement aux réseaux d’électricité, de gaz de ville, d’éclairage public et autres commodités.