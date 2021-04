Le coup d'envoi de l'évènement commercial et culturel "Ramadhan au Palais" qui s'étalera du 8 avril au 7 mai prochain a été donné jeudi au Palais des expositions Pins Maritimes (Alger).

Le ministre du Commerce, Kamel Rezig qui a ouvert la manifestation qui a connu une grande affluence des citoyens, a précisé que cet évènement est l'un des dizaines d'espaces commerciaux qui s'ouvriront au niveau du territoire national en vue de rapprocher le producteur du consommateur qui pourra ainsi bénéficier de prix raisonnables.

L'évènement a vu la participation de plus de 170 exposants des différents produits dont des entreprises et des artisans, a fait savoir M. Rezig, ajoutant que SAFEX est en mesure d'accueillir un plus grand nombre.

C'est une opportunité pour les commerçant désirant commercialiser leurs produits, a déclaré le ministre, ajoutant que les exposants ont recouru à la vente au rabais et la vente promotionnelle des produits alimentaires, électroménagers, vêtements, textile, vaisselles, artisanat, outre les produit d'emballage et de jardinage.

Il a invité également les jeunes commerçants notamment les vendeurs de produits très prisés durant le mois sacré tels que "Zelabia, Kalb Ellouz et Cherbet" à adhérer à cette démarche et bénéficier des espaces de vente promotionnelle à Safex pour un petit loyer" M. Rezig a invité les jeunes à demander le registre de commerce "ambulant" pour pouvoir exercer leurs différentes activités partout, rappelant que plus de 3.000 jeunes en avaient bénéficié.

Les visiteurs peuvent bénéficier des parkings et des espaces de loisirs pour enfants et adultes avec des prix symboliques, a-t-il mis en avant.

Le ministre a mis en garde contre la spéculation et le monopole, affirmant la mobilisation des agents du ministère de Commerce et les services de sécurité à cet effet.

Pour ce qui est de la flambée des prix de légumes et de fruits dans le Sud, le ministre a rassuré que la hausse de prix a touché seulement les produits hors-saison, rappelant que le Fonds de soutien au Sud se chargera des coûts de transport de ces produits.