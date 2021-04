La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Kaoutar Krikou a affirmé jeudi depuis Blida, la nécessité pour la femme rurale et la femme au foyer, chef de micro-entreprises, de s'affilier aux organismes de la Sécurité sociale.

Mme Krikou qui a effectué, jeudi après-midi, une visite de travail en compagnie du ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, El Hachemi Djaaboub, a souligné la nécessité pour la femme rurale ou la femme au foyer, de s'affilier aux caisses de la Sécurité sociale, soit pour les travailleurs salariés ou non-salariés," notamment après la crise sanitaire qui a impacté lourdement beaucoup de petites entreprises gérées par la femme rurale".

La ministre a affirmé que sa visite dans la wilaya s'inscrivait dans le cadre du suivi de la mise en œuvre du programme sectoriel d'appui à l'adhésion de la femme rurale et de la femme au foyer, à la production nationale, en application des instructions du président de la République, ainsi que dans le cadre de la sensibilisation sur l'adhésion de cette femme aux organismes de la sécurité sociale, par souci de protéger cette femme et ses ayants-droits.

La ministre a rappelé les campagnes de sensibilisation que ses services avaient lancées au profit de cette catégorie dans les zones d'ombre, à travers les guichets itinérants et celles que mènent l'Agence nationale de gestion du micro-crédit (ANGEM) avec les secteurs de la Formation professionnelle, de l'Agriculture et du Travail.

Relevant que 64% des projets crées par l'ANGEM et estimés à quelque 950.000 projets, sont dédiés aux femmes, la ministre a fait état d'une ambition d'augmenter ce taux, dans le cadre du programme sectoriel.

La ministre a dévoilé, à l'occasion, un programme dédié à la femme lors du mois de Ramadhan, portant essentiellement sur l'encouragement de la commercialisation des produits du terroir pendant ce mois.

La visite de la délégation ministérielle en compagnie des autorités locales de la wilaya, a été entamée par la visite d'un atelier de couture dont la propriétaire a bénéficie du micro-crédit, ensuite par la visite d'une exposition dédiée à la micro-entreprise et à la femme entrepreneure dans le cadre des deux dispositifs d'assurance-chômage et de micro-crédit et a été clôturée par la remise de procès-verbaux d'installation de jeunes concernés par l'insertion professionnelle.