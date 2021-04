Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, El Hachemi Djaaboub a supervisé, jeudi à Blida, le lancement officiel d'un nouveau service de demande à distance de la pension de retraite dans cette wilaya choisie comme wilaya pilote.

En visite de travail à Blida en compagnie de la ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Kaoutar Krikou, le ministre a donné le coup d'envoi de ce nouveau service à distance dans le cadre du portail "Damancom" et ce au niveau de la Caisse nationale de sécurité sociale des travailleurs non salariés (CASNOS) dans la wilaya de Blida choisie comme wilaya pilote pour tester ce service pendant un mois.

Le ministre a mis en avant la détermination de ses services à "numériser totalement" le secteur, un défi, a-t-il dit, "sur lequel nous travaillons pour éliminer toutes formes de bureaucratie".

Selon les explications présentées à la délégation ministérielle, ce service offrira la possibilité de faciliter la procédure de la retraite à travers la réduction du nombre des documents requis dorénavant limités à deux documents dont la fiche familiale et le chèque postal ou bancaire, sans se déplacer aux services concernés.

Lors de la présentation d'une simulation réelle de ce service à distance, le ministre a appelé à le généraliser après son approbation, au niveau de toutes les wilayas, mettant l'accent sur la nécessité de tenir des sessions de formation au profit des cadres.

A une question sur le dossier de la retraite des personnes aux besoins spécifiques, le ministre a affirmé qu'il n'écarte pas l'examen de cette affaire en cas de stabilité de la situation sanitaire et économique du pays, étant donné que la loi sur la retraite "n'a pas prévu des mesures propres à cette catégorie".

Par ailleurs, M. Djaaboub a rassuré les Algériens que la Caisse nationale des retraites (CNR) "est alimentée en toutes circonstances, comme elle l'est actuellement pas le Fond national des investissements (FNI)", précisant que la CNR "enregistrera des cotisations plus importantes avec la relance économique et recouvrera son équilibre".

Il a indique, dans ce sens, que la majorité des caisses de retraites de par le monde avait été impactée par la crise sanitaire due à la pandémie de Covid-19.

Cette visite conjointe vise, selon le ministre, à "s'enquérir de la mise en oeuvre des décisions prises au niveau du ministère et du Gouvernement", précisant que l'importante opération de modernisation et de numérisation du secteur avançait à "pas sûrs", saluant les efforts des cadres du secteur du travail et de la sécurité sociale.

Les portes ouvertes organisées depuis trois jours ont démontré la compétence et l'efficacité des cadres du secteur, a-t-il ajouté.

A cette occasion, le coup d'envoi du lancement des guichets itinérants a été donné, en vue d'offrir le prestations nécessaires au niveau des zones d'ombre.