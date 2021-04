La Place de la République, au centre-ville de Jijel s’est parée, jeudi, de rouge à l’occasion de la célébration de la 17e édition de la fête de la fraise qui a vu la participation de 50 producteurs dans une ambiance chaleureuse et festive.

Dans une déclaration à l’APS, Yacine Zeddam, secrétaire général de la Chambre d’agriculture de la wilaya, a précisé que cette édition, organisée en coordination avec la direction des services agricoles (DSA) et l'association des producteurs de fraises est marquée par une participation "record" des exposants venus de différents régions de la wilaya.

Les pâtissiers sont également de la fête, rivalisant de créativité pour ravir les papilles des visiteurs et présenter les meilleurs gâteaux confectionnés à base de fraises, a-t-il ajouté.

Deux concours destinées à récompenser les trois meilleures productions de fraises et les trois meilleures pâtisseries confectionnées à base de fraises sont également prévus lors de cette fête, a détaillé M. Zeddam.

Dans ce contexte, Abdeslem Boustil, producteur et propriétaire d’une pépinière de plants de fraises a estimé que le projet de développement de plants de fraise qu’il a initié au niveau local a connu "un grand succès aussi bien sur le plan qualitatif que quantitatif". Il a ajouté que la concrétisation et l’extension de ce projet est en mesure d’apporter un plus à la fraisiculture locale, où la plupart des agriculteurs utilisent des plants de fraises importés en raison de l'absence de plants produits localement.

Il a soutenu, toutefois, que le succès du projet "permettra à l'avenir, après l’extension du projet d’approvisionner le marché national en plants de fraises et contribuer à réduire l'importation".

La superficie agricole consacrée à la fraisiculture dans la wilaya de Jijel s’élève à plus de 440 ha et compte plusieurs variétés dont "Sabrina", "Nabila" et "Savana" sont les plus connues et appréciées pour leurs goût, leur calibre et leur couleur, affirme-t-on.