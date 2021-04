Condor Electronics organisera jeudi 8 avril à Alger une conférence/exposition à laquelle seront conviés les ambassadeurs et attachés économiques des pays africains représentés en Algérie afin de leur présenter l'ensemble de ses produits destinés à l'exportation, a indiqué mardi un communiqué de la société algérienne spécialisée dans l'industrie électronique et électroménager. Cet évènement, qu'abritera le Centre international des conférences (CIC), aura pour thème "Promotion des échanges intra-africain" et entre dans le cadre du "raffermissement et du renforcement" des liens commerciaux avec les pays du continent, a précisé la même source. Condor procèdera au cours de cette conférence/exposition à la présentation de l'ensemble de sa gamme de produits destinés à l'exportation aux ambassadeurs et attachés économiques des pays africains représentés en Algérie, est-il mentionné dans le communiqué. Consciente du potentiel économique intra-pays africains, cette entreprise algérienne veut mettre à profit son expérience dans le domaine de l'électromén ager et de l'électronique pour contribuer à la promotion des exportations hors hydrocarbures conformément aux orientations des Pouvoirs publics, a expliqué la même source.