Le photographe Abderraouf Mezouri qui a su mettre en exergue la faune de la région des Aurès à travers son objectif, présente une collection de ses œuvres dans le cadre d’une exposition ouverte, mardi, dans le Parc national Belezma de Batna. L’exposition de deux jours qui comprend plus de 40 photographies principalement des oiseaux endémiques de la région ou de passage a pour objectif de porter l’accent sur l’importance de la vie sauvage et sa préservation.

Perdrix gambra, Huppe fasciée, sarcelle d’hiver, grèbe huppé, renard roux et nombre de rapaces composent avec bien d’autres espèces la richesse naturelle de la région et reflètent sa biodiversité, selon les explications fournies par le jeune photographe aux visiteurs. Dans ce contexte, M. Mezouri a fait part à l’APS de sa grande passion pour la photographie de la vie sauvage qu’il pratique régulièrement par des tournées dans les montagnes de la région dont celles du Parc national de Belezma, individuellement ou en compagnie d’autres photographes professionnels et amateurs ainsi que des agents et des cadres du secteur des forêts. Ce jeune art iste qui a commencé en 2008 à découvrir la magie de la nature souligne que la photographie de la faune commence à susciter l’intérêt de nombreux jeunes dans la wilaya lesquels ont contribué à la faire connaitre et sensibiliser aux trésors naturels de la région. Dans sa première journée, l’exposition a connu une affluence notable des visiteurs qui ont écouté avec intérêt le photographe relater son expérience et les aventures des photographes qui passent plusieurs heures à observer et immortaliser certains oiseaux. Ce jeune photographe de 29 ans ne cache pas son ambition de faire évoluer sa passion et de prendre le plus grand nombre de photographies sur la vie sauvage, notamment des oiseaux.