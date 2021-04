Une délégation composée de trois directeurs centraux relevant du ministère de la Pêche et des Produits halieutiques est arrivée mardi à El Tarf à l'effet de suivre les mesures prises en prévision de la réouverture de la pêche au corail, a-t-on indiqué dans un communiqué de l’Agence nationale de développement durable, de la pêche et de l'aquaculture (ANDPA).

Cette visite s’inscrit dans le cadre de l’application des instructions données par le ministre de tutelle, Sid Ahmed Ferroukhi, lors de sa dernière visite dans la wilaya d’El Tarf, en prévision de la réouverture de cette activité qui avait été fermée pendant deux décennies, a précisé le document. Aussi, la visite des trois directeurs centraux vise-t-elle, a-t-on ajouté, à réunir l’ensemble des dispositions nécessaires pour la réouverture de cette activité "courant de cette année sur des bases bien fondées". Lors d'un atelier national sur l’exploitation du corail, organisé par l’ANDPA, le ministre avait indiqué, a rappelé le document, que cette activité sera rouverte après "finalisation des textes et des mécanismes réglementaires en concertation avec les professionnels et autres acteurs et intervenants dans le domaine de la production et de l’exploitation du corail".

Le ministre de la Pêche et des Produits halieutiques avait également affirmé que le ''compte à rebours", s’agissant de la pêche du corail rouge, avait été enclenché et que les textes et lois régissant cette activité ont été élaborés pour permettre une exploitation ''rationnelle et durable'' de cette richesse, a-t-on rappelé.

Un atelier d’évaluation des aspects techniques et juridiques de cette opération a été organisé au niveau de la direction locale de la pêche, en présence des Directions et Chambres de la pêche des wilayas de Skikda, Jijel et El Tarf.

La délégation a achevé sa visite, a précisé le communiqué, par une rencontre avec le premier responsable de la wilaya et différents autres intervenants, auxquels a été présentée la feuille de route du ministre de tutelle, ainsi que les dispositions et les mesures prises pour assurer la réouverture de la pêche du corail dans les meilleures conditions.