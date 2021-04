Une enveloppe financière estimée à 850 millions DA a été allouée pour l’acquisition des équipements scientifiques et pédagogiques de la Plateforme technologique agroalimentaire, inaugurée mardi par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Pr. Abdelbaki Benziane, lors d'une visite de travail à Constantine. "Le cahier de charges relatif à l’acquisition des équipements de cette structure de recherche scientifique première du genre à l’échelle nationale a été élaboré’’, a précisé à l’APS, M’barek Ferkous, vice-recteur chargé du développement et de la prospective et de l’orientation de l’université Mentouri Constantine 1. Dépendant de l'Institut national de la nutrition, de l’alimentation et des technologies agro-alimentaires (INATAA), situé sur la route de Ain Smara, cette Plateforme est destinée au ‘’développement de la recherche scientifique dans le domaine agroalimentaire, tout en contribuant à la certification et la labellisation des produits alimentaires des sociétés industrielles activant dans ce créneau’’, a-t-il indiqué. La réalisati on de ce projet d’envergure qui a duré 12 mois, a nécessité un budget de l’ordre de 145 millions DA, a fait savoir le même responsable, soulignant que quatre laboratoires de recherche scientifique versés dans le secteur alimentaire, encadrés par une trentaine de chercheurs universitaires sont actuellement opérationnels au sein de l’INATAA. Accompagné du wali, Ahmed Abdelhafid Saci, et des autorités locales civiles et militaires, le ministre a procédé également à l’inauguration d’une unité de recherche de chimie de l’environnement et moléculaire structurale, réalisée au sein de l’université Mentouri-Constantine 1. Différentes spécialités liées à ce domaine dont l’électrochimie, la chimie théorique et la chimie moléculaire seront enseignées au sein de cette unité de recherche scientifique à caractère national, selon les explications fournies sur place. L’étude, la concrétisation et l’équipement de cette unité a nécessité la mobilisation d’une enveloppe financière globale de plus de 650 millions DA, a-t-on précisé.