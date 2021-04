L'Autorité de régulation de l'audiovisuel (ARAV) a condamné, mardi dans un communiqué, "la diffamation médiatique et l'exploitation immorale" des enfants via les réseaux sociaux, appelant les utilisateurs des médias audiovisuels et les usagers des médias alternatifs au respect de la loi.

"L'Autorité de régulation de l'audiovisuel a suivi avec une vive inquiétude la question de la diffamation médiatique et l'exploitation immorale, via les réseaux sociaux, de l'enfant Chetouane Saïd qui a été mêlé à des marches de protestation et poussé à brandir des slogans politiques qu'il n'est pas en mesure de saisir vu son jeune âge", condamnant de telles pratiques qui visent essentiellement à tromper l'enfant et à manipuler ses sentiments et ses émotions".