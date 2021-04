Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Mohamed Tarek Belaribi, a présenté lors de sa participation, mardi, par visio-conférence, aux travaux de la Conférence internationale de la connaissance et de l'innovation dédiées à la transformation des villes, l'expérience algérienne en matière de numérisation, comme outil de lutte contre la propagation de la pandémie Covid-19.

Intervenant à cette Conférence abritée par la République d'Iran sous le thème " L'innovation numérique comme outil de lutte contre l'épidémie de la Covid-19 et sa contribution à la transformation des villes", M. Belaribi a indiqué que "l'Algérie, dans le but de juguler la transmission de l'épidémie, a procédé à la création de différents mécanismes relatifs à l'innovation numérique, lesquels ont permis de consolider l'innovation et la connaissance dans de nombreux domaines".

Parmi ces mécanismes, le ministre a cité l'élaboration d'un plan d'action prônant la numérisation globale de tous les secteurs, l'encouragement des développeurs de plateformes numériques et d'applications, ainsi que l'accélération de la numérisation de l'Administration. M. Belaribi a également relevé la création d'un Fonds d'investissement dédié aux start-up, ainsi que la création de structures d'appui administratif, à savoir des accélérateurs et des incubateurs de start-up, dans le but d'appuyer l'innovation en Algérie.

Pour M. Belaribi, " le paradoxe avec la pandémie qui est une malédiction pour le monde entier, est qu'elle favorisé la consolidation de l'innovation et de la connaissance dans de nombreux domaines, notamment en Algérie".

Le pays a aussi £uvré à encourager l'utilisation des techniques de visio-conférence au travail via les plateformes numériques et les applications innovées, en sus d'autres réunions et manifestations. L'Algérie a adopté également le e-learning dans les écoles, les centres de formation et les universités et lancé les consultations médicales à distance, a-t-il mis en avant.

Et de rappeler la généralisation de la numérisation des procédures administratives, le développement du e-paiement ainsi que les campagnes de sensibilisation et les spots publicitaires diffusés sur les différents supports.

Et pour accompagner ces procédures pratiques, un ministère a été consacré à la numérisation et les statistiques en vue d'accélérer la cadence des activités en la matière, a poursuivi M. Belaribi, ajoutant qu'un deuxième département ministériel a été créé à l'effet d'encourager les jeunes à l'innovation, à savoir le ministère délégué auprès du Premier ministre chargé de l'économie de la connaissance et des start-up.

Pour ce qui est de la contribution de son secteur dans la lutte contre la Covid-19, M. Belaribi a mis en exergue les efforts de son département dans ce sens, rappelant "les mesures préventives prises pour la protection de la santé des citoyens".

Dans le même sillage, il a énuméré les mesures prises pour limiter les déplacements des citoyens telles que la numérisation des procédures administratives relatives au paiement du loyer et des différentes charges par E-paiement ainsi que le traitement des demandes administratives émanant es promoteurs ou des bureaux d'études par internet.

Le ministre de l'Habitat a rappelé, dans ce cadre, la création d'une plateforme dédiée au suivi des projet de son secteur, outre l'accélération de la réalisation des nouvelles villes durables (05 villes) pour réduire la pression sur les mégapoles.

Evoquant les perspectives de la relance économique en Algérie pour la phase post-covid, M. Belaribi a affirmé que le Gouvernement avait procédé à la mise en £uvre d'une nouvelle politique pour la réforme de l'économie nationale à travers des mécanismes à même de garantir "une économie diversifiée, durable, efficace et créatrice d'emploi".