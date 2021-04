Pas moins de 198 nouvelles revues scientifiques agréées destinées à la publication des articles des enseignants chercheurs permanents désirant bénéficier d’une promotion professionnelle ont été classifiées, cette semaine dans le cadre des directives et des orientations du ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche scientifique, a indiqué mardi le ministre du secteur Abdelbaki Benziane.

S’exprimant lors d’une rencontre avec la famille universitaire, organisée à la fin de sa visite de travail, d’inspection et d’inauguration de différentes réalisations relevant de ce secteur, M. Benziane a précisé que «la classification de ce nombre de revues scientifiques, a été effectuée par la Commission nationale de validation des revues scientifiques».

La décision intervient dans le cadre des travaux de la conférence régionale des universités de l’Ouest, tenue les 4 et 5 avril en cours à Oran, en réponse aux préoccupations de cette catégorie d’universitaires, soulevées au cours de plusieurs rencontres cycliques organisées avec les partenaires sociaux, dont des représentants des enseignants, a expliqué le ministre.

Portant le nombre global des revues à l’échelle nationale à 286, ces revues scientifiques concerneront également des étudiants doctorants, intéressés par la diffusion de leurs articles scientifiques avant la soutenance de leurs thèses, a ajouté le ministre lors de cette rencontre organisée à la salle des conférences Mohamed Seddik Benyahia de l’Université Mentouri (Constantine 1).

Dans le cadre de l’effort, de la production scientifique et de la valorisation de l’esprit d’initiative, de la concurrence et l’innovation dans divers domaines scientifiques, une nouvelle décision a été prise portant organisation de la manière d’honorer les enseignants, les chercheurs et les employés ayant réussi à améliorer le service public à caractère scientifique et culturel en réalisant des travaux de qualité.

La décision, a-t-il souligné, concerne la remise de médailles et de récompenses en faveur de ces universitaires notamment ceux qui contribueront au développement de la recherche scientifique à l’échelle internationale, faisant savoir que cette procédure incitative sera appliquée pour la première fois au titre des journées scientifiques prévues les 17 et 19 mai 2021, placées sous le slogan «La numérisation et l’innovation».

Par ailleurs, et lors des travaux de cette rencontre, le ministre a souligné la nécessité du développement des industries mécaniques à travers la promotion de la recherche scientifique dans ce créneau générateur de richesses et d’emplois.

Selon M.Benziane, le développement du pôle industriel mécanique de Constantine aura pour objectif essentiel de contribuer à la stratégie de diversification de l’économie aussi bien locale que nationale, faisant remarquer, par ailleurs, que des efforts importants sont en cours visant le développement des œuvres universitaires par la tutelle.

Ont pris part à cette rencontre scientifique des recteurs de différents établissements du secteur de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, des enseignants et chercheurs universitaires, des représentants des clubs estudiantins et des étudiants toutes filières confondues.