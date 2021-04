La police de Frederick, dans l'Etat américain du Maryland (est), est intervenue mardi à la suite d'une fusillade, indiquant qu'au moins deux personnes avaient été tuées sur les lieux et qu'un suspect avait été "neutralisé". "Nous sommes sur place pour intervenir sur un tireur actif dans le bloc 8400 de Progress Drive", a tweeté le département de police de Frederick. "Il y a actuellement deux victimes et un suspect a été neutralisé." La police a appelé les automobilistes à éviter la zone de Progress Drive et Opposumtown Pike. Les deux victimes ont été amenées à l'hôpital pour s'y faire soigner, ont rapporté les médias locaux, ajoutant que leur état de santé était inconnu pour l'heure. Le collège communautaire de Frederick (FCC) a demandé aux étudiants de respecter une "alerte au confinement" après la fusillade. "Il n'y a pas de menace imminente contre le campus du FCC mais nous continuons de surveiller l'évolution de la situation", a-t-il écrit sur Twitter.

La ville de Frederick se situe à environ 80 km au nord-ouest de la capitale américaine Washington.