Au moins 15 personnes ont été tuées et 14 autres grièvement blessées dans un accident survenu mercredi sur la route Malindi-Mombasa, selon un premier bilan communiqué par la police kényane.

Un bus de transport du personnel est entré en collision frontale avec un autre bus de transport public roulant en sens inverse, mercredi matin dans la région de Kwamkikuyu le long de la route Malindi-Mombasa, a déclaré le commissaire du comté de Kilifi, Kutswa Olaka, ajoutant que 15 personnes ont été tuées sur place et 14 autres ont été gravement blessées dans cet accident.

"Les deux chauffeurs sont morts sur le coup.

Il y a également plusieurs employés du gouvernement du comté de Kilifi qui ont perdu la vie dans cet accident", a-t-il ajouté.

Les routes kényanes sont réputées pour être parmi les plus meurtrières au monde.

Selon les données de l'Organisation mondiale de la santé, le nombre de décès sur les routes kényanes serait de près de 13.000 par an, soit 29,1 morts sur la route pour 100.000 habitants.