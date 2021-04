Les services de la Sûreté d'Alger ont procédé à l'arrestation de 10 individus qui activaient au sein d'un groupe criminel " dangereux" qui tentait de semer la terreur parmi les citoyens et se livrait aux trafic de stupéfiants et de produits psychotropes, a indiqué, mardi, un communiqué des services de la Sûreté de la wilaya d'Alger.

Selon la même source, " la brigade de lutte contre le trafic de stupéfiants relevant de la circonscription centre de la police judiciaire (PJ), ont saisi dans la même opération, 33 kg et 700 grammes de stupéfiants, 156 comprimés psychotropes de types différents, 3 épées, deux (02) couteaux de grand calibre, un harpon, deux signalisations maritimes, 4 fumigènes, 6 chiens dangereux, 3 moutons de combat, une somme d'argent estimée à 297.500 Da, un montant en devises estimée à 1.000 euros, deux ordinateurs, 15 téléphones portables et deux véhicules touristiques ".

La brigade de la police judiciaire relevant de la Sûreté de la circonscription administrative de Baraki, "a arrêté un individu et saisi 3540 comprimés psychotropes". L'individu arrêté a été présenté devant le procureur de la République près tribunal d'El Harrach et a été " placé à l'Etablissement pénitentiaire de rééducation". Les éléments de la police déployés au niveau des stations métro "ont arrêté deux individus dans deux différentes affaires de possession et de trafic de comprimés psychotropes et saisi 66 comprimés psychotropes et 4360 Da provenant de ce trafic. Les deux mis en cause ont été présentés devant le procureur de la République territorialement compétent.