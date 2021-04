Les éléments de la brigade de recherche et d’intervention (BRI) relevant de la sûreté de wilaya d’Ouargla ont saisi pas moins de 14.940 comprimés de psychotropes dans la cadre d’une affaire de lutte contre le trafic de stupéfiants, a-t-on appris mercredi auprès de ce corps de sécurité. L’opération a été enclenchée à la suite d’informations faisant état d’un véhicule touristique chargé de comprimés de psychotropes au niveau de la ville d’Ouargla, a indiqué la source. Le véhicule en question a été intercepté dans un barrage de contrôle routier dressé par les éléments de la BRI, avec à son bord deux personnes, dont une femme âgées d’une vingtaine d’années, qui ont été arrêtées sur place, a-t-on ajouté. La fouille de véhicule a permis de mettre la main sur la quantité de médicaments psychotropes susmentionnée, en plus d’une somme de 40.000 DA, représentant les revenus du trafic de drogues, a-t-on ajouté. Après finalisation des procédures légales, les deux mis en cause seront présentés devant le Procureur de la République près le tribunal d’Ouargla, a conclu la source.