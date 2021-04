Le Commandement général des Scouts musulmans algériens (SMA) a tracé un programme national de solidarité, à l'occasion du mois sacré du ramadhan, pour renforcer les valeurs de solidarité et d'entraide et appuyer les efforts de l'Etat durant le mois sacré, a indiqué mardi un communiqué de cette instance.

Le Commandement des SMA "a mobilisé plus de 60.000 bénévoles à travers toutes les wilayas du pays pour assurer ce programme durant le mois sacré du ramadhan, en coordination avec les autorités locales pour l'ouverture de 500 restaurants de l'Iftar, la distribution de 5.000 repas chauds à emporter, 50.000 colis alimentaires et 500 tenues pour l'Aïd, indique-t-on de même source.

Les groupes des SMA prévoient également des activités éducatives et culturelles, des concours de récitation du Saint Coran, des campagnes de don de sang, des campagnes de sensibilisation et de prévention du coronavirus (Covid-19) outre la désinfection des mosquées, ajoute le communiqué.