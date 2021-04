Une 2ème session de formation sur les techniques de communication au profit des chargés de communication de la Protection civile des wilayas de l'Ouest et Sud-Ouest du pays est organisée à partir de mercredi au niveau de la Direction de la wilaya de Bechar, indique un communiqué de la Direction générale de la Protection civile.

Cette session de formation de deux jours destinée aux chargés de communication des wilayas de Bechar, Tindouf, Naâma, Sidi Bel-Abbes, Saida, Mascara, Ain Témouchent, El Bayadh et Tlemcen, fait suite à la première session de formation organisée à El-Oued les 30 et 31 mars pour les wilayas de l'est du pays, précise la même source. Ce cycle de formation s'inscrit dans le cadre du "développement et de la modernisation du secteur de la Protection civile, particulièrement dans le domaine de la formation de qualité pour améliorer les prestations, en prenant en compte les missions multiples qui lui sont attribuées, notamment la prise en charge et la réduction des différents risques", souligne le communiqué.

Il a été élaboré dans le cadre de l'application du programme d'action de la Direction générale de la Protection civile afin de "renforcer les capacités" des officiers en charge de la gestion de l'information en temps de crises à travers les nouvelles technologies de l'information et de la communication (TIC), "en particulier dans le domaine de l'utilisation des médias sociaux". Cette session de formation permettra, ainsi, aux participants d'"affiner leurs capacités et compétences afin d'optimiser l'utilisation des réseaux sociaux et atteindre les objectifs stratégiques de prévention et de réduction des risques d'accidents domestiques et risques majeurs", poursuit la même source.