Organisé par l'Association Machaal Echahid en collaboration avec le quotidien El Moudjahid au domicile du moudjahid sis à Hydra (Alger), cet hommage a pour objectif de passer en revue le parcours militantiste riche de ce moudjahid qui activait dans le domaine de la santé militaire.

Cet hommage a constitué une opportunité pour le moudjahid Mahfoud pour se remémorer et apporter ses témoignages sur la gestion de la santé militaire durant la Glorieuse guerre de libération.

"Le manque d'expérience et de moyens matériels n'ont pas empêché les moudjahidine d'assurer des opérations chirurgicales délicates qui ont permis de sauver de nombreuses vies", a-t-il confié. Le moudjahid Mahfoud, qui retient en mémoire cet "élan populaire" qui a été l'unique source pour approvisionner les moudjahidine en médicaments et matériel médical, a tenu a rappeler la contribution de la femme en matière d'assistance médicale. Les staffs médicaux nationaux sont "des modèles à suivre en matière de sacrifice", a-t-il dit, évoquant "la lutte des staffs médicaux qui continuent aujourd'hui la lutte contre le coronavirus".

Entouré de ses petits enfants, le moudjahid Mahfoud a appelé les générations de l'indépendance à "conforter l'unité nationale et coopérer pour honorer le serment fait aux chouhada et aux moudjahidine", les exhortant à "suivre l'exemple de la génération du 1er novembre et à contribuer à la prospérité en Algérie.

Pour sa part, le président de l'association Machaal Echahid, Mohamed Abbad considère que cet hommage rendu au moudjahid constitue "un devoir et une reconnaissance pour l'héroïsme dont il a fait preuve pour le recouvrement de la souveraineté nationale", saluant le parcours du moudjahid qu'il a qualifié de "modèle en matière de santé militaire".

Né en février 1921 dans la commune de Birkhadem, le moudjahid Ismaïl Mahfoud a rejoint, très jeune, le combat politique.

Durant la Glorieuse guerre de libération, il s'est spécialisé en santé militaire dans la première région militaire (région des Aurès).