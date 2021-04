Le président directeur général (P-dg) du groupe Sonelgaz, Chaher Boulakhras a affirmé, mardi depuis Sétif, que l'Algérie était en mesure d'"exporter à court terme et en toute facilité le compteur électrique intelligent en cour de fabrication localement vers les marchés africains".

S'exprimant au terme de sa visite de travail de deux jours à cette wilaya durant laquelle il a inspecté plusieurs entreprises et projets relevant de son secteur dont l'Entreprise nationale des appareils de mesure et de contrôle (ENAMC) dans la ville d'El Eulma, M. Boulakhras a précisé que cette entreprise "dispose de tous les potentiels requis depuis sa création en 1980 à l'effet d'exporter ce type d'appareils intelligents".

Cette opération s'inscrit dans le cadre de la stratégie et la volonté politique de l'Algérie "prometteuse" pour accéder aux marchés africains dans le domaine de l'énergie, a fait savoir le P-dg de Sonelgaz, relevant que la concrétisation de cet objectif "est en adéquation avec les capacités disponibles et la dynamique du groupe".

Selon le même responsable, le compteur électri que intelligent "figure parmi les compteurs exportables en toute facilité", ajoutant que le groupe Sonelgaz mène des discussions élargies et très avancées avec les pays africains pour tester ces appareils et entamer leur exportation. Après avoir pris connaissance du premier prototype du compteur intelligent mis au point par des jeunes algériens en partenariat avec des centres de recherche, M. Boulakhras a fait savoir que "l'ENAMC sera une plateforme en terme d'export de ce type de compteurs vers les marchés africains". Ce produit sera développé en partenariat avec des start-ups activant dans ce domaine et toutes les parties pouvant accompagner le groupe Sonelgaz afin de concevoir un compteur intelligent plus efficace, a indiqué le même responsable.

Le P-dg du Groupe Sonelgaz a indiqué également que "ce compteur propose une nouvelle vision sur la distribution de l'électricité et l'adapte au énergies renouvelables,tout en améliorant la relation commerciale entre Sonelgaz et ses clients".

C'est un investissement en les ressources humaines, a-t-il estimé, ajoutant que l'opération se poursuivra jusqu'à l'adaptation de produit, fabriqué localement, aux normes internationales, affirmant que des visites seront effectuées, les prochaines semaines, au siège de l'ENAMC par des chercheurs et des s pécialistes algériens dans l'objectif d'accompagner les équipes travaillant sur ce compteur.

Le Pd-g de Sonelgaz a présidé, au 2e jour de sa visite dans la wilaya de Sétif, les travaux d'une rencontre régionale à huis-clos qui a regroupé les cadres du Groupe relevant des wilayas de l'Est du pays, avant d'inspecter le projet de réalisation d'un transformateur électrique 60/220 kilovolt dans la région de Guelta Zerga (Est de Sétif), dont les travaux de réalisation ont atteint un taux de 55%.

Cette nouvelle infrastructure énergétique contribuera lors de sa réception " en mai prochain", à la sécurisation de l'approvisionnement en énergie électrique pendant l'étape actuelle des communes d'El Eulma, Ain Sebt, Guelta Zerga, Sétif, Ouled Sabor,Ain El Kebira et Bir El Arch et ce sur une distance de 840 km, selon les explications données sur place.

Le Pd-g de Sonelgaz a également visité l'usine de sidérurgie dans la zone de Hamalat (Est de Sétif), où il a pris connaissance des obstacles relatifs à l'approvisionnement en énergie électrique auxquels fait face l'investisseur propriétaire de cette usine qui a permis de créer 1500 emplois.

M. Boulakhras a assuré de l'accompagnement par le Groupe Sonelgaz de cet investisseur en vue de lever tous les obstacles auxquels il fait face en matière d'approvisi onnement en électricité et en gaz, conformément à la stratégie nationale visant à accompagner les investisseurs et à réunir les conditions à même de relancer le développement et d'intensifier les initiatives d'investissement à travers toutes les régions du pays.