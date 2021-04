Lors d'une conférence de presse en marge de la cérémonie de clôture d’une rencontre B2B, organisée au Complexe touristique "Zafir" à la plage "Sablettes" (commune de Mazaghran), la chargée de l’information et de la communication auprès de la Chambre de Commerce et d'Industrie "CCI Dahra Mostaganem", Houria Benyahkho a indiqué que le Salon a constitué une opportunité pour les opérateurs économiques nationaux d’effectuer des rencontres avec leurs homologues étrangers pour négocier des contrats d’exportation ou d'accès aux marchés extérieurs.

Elle a qualifié de "très fructueuses" ces rencontres ayant regroupé 54 opérateurs économiques algériens dont des producteurs, des exportateurs et des intermédiaires dans la logistique et diverses prest ations à l’export avec les représentants de sept (7) pays arabes et africains participants.

Tenues lundi et mardi, ces rencontres portant sur les opportunités et l’accès aux marchés extérieurs dans divers domaines aussi importants que l’industrie alimentaire, le plastique, les produits ferreux, le textile ( tissus, habillement et prêt à porter) ont suscité un intérêt particulier des représentants étrangers, en provenance de Tunisie, d’Egypte, d’Oman, du Yémen, du Soudan, d'Afrique du Sud et de Tanzanie, a fait savoir Mme Benyakhou.

Dans le cadre de ce Salon, une exposition a été tenue pour promouvoir le produit local et son niveau de compétitivité à l'échelle mondiale, à laquelle ont pris part des opérateurs économiques de 12 wilayas du pays, en plus de plusieurs acteurs dans le domaine de l’exportation.

En marge du Salon, deux conférences ont été animées portant sur le rôle des dispositifs d’appui pour la promotion des exportations hors hydrocarbures et la contribution de la promotion du commerce extérieur dans le développement économique national.

Il a été ainsi recommandé la tenue, en 2022, de la deuxième édition du Salon régional de l’exportation et de la promotion du produit local, ont souligné les organisateurs.