Le jeune Tarak Haouas, propriétaire d'une startup et lauréat du concours "THAKAFA-UP challenge 2021" (catégorie patrimoine cultuel matériel et immatériel ) a exposé au Centre international des conférence (CIC) à Alger, un projet sur les technologies holographiques consistant en une technique unique de photographie permettant la création d'une image tridimensionnelle (3D) flottant en l'air. M. Haouas a indiqué dans ce sens que sa startup avait fabriqué, en Algérie, un appareil de projection 3D à trois facettes, ajoutant qu'il s'agit de solutions et d'outils numériques pour la valorisation du patrimoine culturel à travers l'introduction de techniques et d'applications de pointe. Il a indiqué avoir reçu puiseurs offres de commercialisation au niveau du marché africain. "Les technologies holographiques constituent un outil et une alternative numériques permettant à l'Algérie d'être présente aux différentes manifestations culturelles mondiales pour faire connaitre les ressources culturelles matérielles et immatérielles dans notre pays notamment au vu des risques du transport des pièces ar chéologiques à l'étranger", a-t-il soutenu. Par ailleurs, il a fait savoir que sa participation au Forum de l’économie culturelle organisé par le ministère de la Culture et des Arts, avait été une occasion pour les porteurs de projets dans le domaine culturel afin de créer des opportunité d'investissement devant promouvoir l'activité culturelle et artistique en Algérie. A ce propos, M. Haouas a affiché sa disponibilité à organiser de manifestations culturelles, intellectuelles et artistiques via l'holographie à l'image de spectacles des grands artistes et intellectuels algériens ayant laissé une forte empreinte dans le domaine culturel national. Par ailleurs, il a appelé les hommes d'affaires, les investisseurs et les entreprises culturelles à investir dans le secteur culturel pour promouvoir le produit culturel et le patrimoine algérien.