Deux (2) périmètres agricoles dans la commune de Tiout, au sud de la wilaya de Nâama ont été raccordés lundi au réseau d'électricité, a-t-on appris auprès de la direction des services agricoles (DSA).

Le raccordement de deux périmètres "Houari Boumédiène" et "Moutallak" d'une superficie totale de près de 80 hectares, au réseau de l’énergie électrique long de 13 kilomètres linéaires a été effectué pour booster l'activité agricole dans cette commune, a souligné la même source, indiquant qu'une enveloppe financière de 28 millions DA a été allouée à cette opération par le Fonds national du développement rural (FNDR), au profit de quelque 30 agriculteurs.

Le wali de Nâama, Idir Medebdeb, qui a procédé à la mise en exploitation de cette opération a fait savoir que les travaux de raccordement des exploitations agricoles dans les communes de la wilaya au réseau électrique d’un linéaire de 150 kilomètres au profit de plus de 400 agriculteurs, tirent à leur fin, annonçant le lancement prochain d'un nouveau programme doté d'une enveloppe financière de 250 millions DA pour réaliser une tranche additionnelle pour leur branchement à l’électrification agricole. M. Medebdeb a souligné l’importance majeure que revêt l’opération pour concrétiser des projets d’électrification agricole au sens large, notamment dans les zones d’ombre, dans le but d’améliorer les capacités de production agricole et de promouvoir les investissements dans ce domaine, en réponse aux attentes des agriculteurs notamment en ce qui concerne l’amélioration des conditions pour poursuivre leurs activités agricoles et d’élevage. A signaler l'entrée lundi en exploitation d'autres opérations dans les zones d’ombre au niveau de la commune de Sfissifa, à savoir trois (3) classes dans le cadre de l’extension de l’école "Benabbes Mustapha", un forage pour approvisionner les populations nomades de la zone de "Benyakho" en eau potable et une piste carrossable dans la zone de "Oum Echkak", selon les services de la wilaya.