Une rencontre nationale virtuelle sur le "Soutien de la compétitivité des PME comme alternative à la promotion des exportations hors hydrocarbures" est prévue les 6 et 7 avril courant à l’université M’hamed Bouguerra à Boumerdes, a-t-on appris lundi auprès de cet établissement de l’enseignement supérieur.

L'animation de cette manifestation scientifique spécialisée sera assurée, en visioconférence, par de nombreux chercheurs et experts du domaine relevant de différentes universités, instituts et laboratoires nationaux. Les intervenants à ce colloque national aborderont sept axes principaux, relatifs à "L’importance des exportations hors hydrocarbures et obstacles à l’opération d’exportation en Algérie", "Politique de promotion de l’exportation hors hydrocarbures en Algérie" et les "Clusters industriels comme mécanismes de renforcement des capacités d’exportation des PME". Les autres axes sont liés à "L’importance des PME dans l’économie nationale", "Obstacles et entraves rencontrées par l’Algérie", "Etude et évaluation des exportations des PME en Algérie" et "Activation du rôle des PME dans la promotion des exportations hors hydrocarbures". Selon les organisateurs, cette manifestation, organisée par la faculté des sciences économiques et commerciales et des sciences de gestion, a pour objectif de mettre en lumière le rôle dévolu au petites et moyennes entreprises (PME) dans la dynamisation du secteur des exportations en Algérie, tout en mettant l’accent sur la compétitivité des exportations hors hydrocarbures (à travers les PME) au niveau des marchés étrangers. La rencontre se veut également une opportunité pour proposer une stratégie de développement alternative à l’économie nationale dans le but, a-t-on ajouté, de diversifier la structure de production hors hydrocarbures et de faire connaître les produits nationaux jouissant de certaines qualités (relatives) au niveau des marchés étrangers, tout en transformant les qualités des produits nationaux en qualités concurrentielles, dynamiques et durables sur les marchés extérieurs.