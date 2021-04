Dans son allocution de bienvenue prononcée à l’occasion, le colonel Hakim Adami, commandant de cette Ecole relevant de la 5ème région militaire, a indiqué que "la visite au sein de cette structure de formation prestigieuse entre dans le cadre de l’application du plan de communication du Haut commandement de l’Armée nationale populaire (ANP) de l’année 2020/2021", ajoutant que cette Ecole est l’une des structures de formation relevant de la direction centrale de l’intendance du ministère de la Défense nationale.

De son côté, le directeur de l’enseignement de cette Ecole, le lieutenant-colonel El Hadj Hend, a présenté aux journalistes des explications détaillées sur les bases pédagogiques modernes adoptées par cette structure pour "assurer une formation de qualité et équilibrée aux élèves dont, en premier lieu, la numérisation de tous les modules d’enseignement, par le recours à une base de données reliant toutes les classes via un réseau de communication interne". le lieutenant-colonel Hend a relevé, par ailleurs, que cette base contient l’intégralité des cours, documents et références dont les élèves et les cadres formateurs ont besoin.

Lors de la visite au laboratoire des langues du département de l’enseignement général, le même officier a relevé que le programme de formation de l’Ecole accorde également une grande importance à la maîtrise de l’outil informatique et des langues étrangères, notamment, l’anglais, soulignant que la maîtrise des langues est "une arme importante pour les militaires face aux défis imposés par la conjoncture qui exige une excellente capacité à communiquer".

Dans le département de l’enseignement militaire, les visiteurs de l’Ecole ont pu découvrir les armes utilisés durant l’instruction, outre la présentation des équipements et du matériel utilisé par les militaires au cours de leurs missions dont les tenues, les tentes et le matériel médical. Les représentants des divers médias ont également découvert les infrastructures et les équipements culturels et sportifs mis à la disposition des élèves de l’Ecole, dont une bibliothèque contenant plus de 16.000 livres dans les différentes langu es et dans les différentes filières, une imprimerie, une salle de cinéma et une nouvelle salle de 150 places où un documentaire vidéo a été présenté sur les activités de l’infrastructure.

Les hôtes de l'Ecole des sous-officiers de l’intendance ont également suivi des activités sportives multiples à la salle omnisports et au stade recouvert d’une pelouse synthétique et disposant d’une piste de course. L’Ecole des sous-officiers de l’intendance de Guelma a été créée en 1982 et a été baptisée en 2014 au nom du chahid Seddik Bouridah. Elle assure une formation de base et une formation spécialisée dans l’administration militaire au profit des sous-officiers contractuels de différentes directions et des services centraux du ministère de la Défense nationale en plus de la formation des sous-officiers de pays amis.