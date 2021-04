QUELLES SONT LES CAUSES DES TROUBLES DE LA THYROÏDE?

Le plus souvent, il s'agit d'une atteinte auto-immune. Dans l'hyperthyroïdie, l'organisme produit des anticorps qui stimulent la libération d'hormones thyroïdiennes. C'est la maladie de Basedow. Dans l'hypothyroïdie, les anticorps détruisent les cellules de la thyroïde, entraînant une diminution de la synthèse d'hormones. C'est la maladie de Hashimoto. Certains médicaments peuvent jouer les perturbateurs : notamment ceux qui contiennent de l'iode, comme l'amiodarone, utilisée contre les troubles du rythme cardiaque. L'hyperthyroïdie peut aussi être due à la présence d'un ou de plusieurs nodules qui fonctionnent de façon excessive ou à une surcharge iodée d'origine radiologique. À l'inverse, une carence en iode peut provoquer une hypothyroïdie.

UN NODULE EST-IL FORCÉMENT CANCÉREUX?

« Les nodules de la thyroïde sont très fréquents, mais la majorité d'entre eux ne sont pas cancéreux », rassure le Pr Marie-Christine Vantyghem, endocrinologue. Lorsqu'on en détecte un à la palpation, le médecin prescrit une échographie. Celle-ci permet de diffé­rencier les nodules bénins de ceux qui sont suspects. En cas de suspicion de cancer, on fait une cytoponction. C'est elle qui permet d'orienter ou non vers un cancer de la thyroïde.

EN CAS D'HYPOTHYROÏDIE, FAUT-IL CONSOMMER PLUS D'IODE?

La thyroïde a besoin d'un apport quotidien de 150 µg (microgrammes) d'iode à l'adolescence et à l'âge adulte, de 200 µg pendant la grossesse et l'allaitement. On en trouve dans les aliments d'origine marine (poissons, crustacés, coquillages...),

mais aussi dans les œufs, les produits laitiers et céréaliers et certains fruits et légumes (haricots). Dans les zones montagneuses (où l'on consomme peu ces produits), la carence sévère en iode entraînait (et entraîne encore dans certains pays) une forme d'hypothyroïdie avec goitre. C'est-­ à-dire avec une augmentation de volume de la glande, qui tente de produire plus d'hormones, associée à un retard mental. C'est l'origine de la fameuse insulte du capitaine Haddock : « ­crétin des Alpes »! Sous l'impulsion de l'OMS (Organi­sation mondiale de la santé), la plupart des pays ont opté pour l'iodation du sel : désormais, les fabricants sont tenus d'ajouter 10 à 15 µg d'iode par gramme de sel. Et les carences sévères en iode sont devenues très peu fréquentes. « Une supplémentation est donc rarement nécessaire, sauf pendant la grossesse », indique le Pr Vantyghem.

LES NODULES DOIVENT-ILS ÊTRE OPÉRÉS?

La présence de nodules dans la thyroïde est un phénomène très fréquent, qui augmente avec l'âge. Beaucoup n'entraînent aucun symptôme ou ne sont pas gênants. Le recours à la chirurgie est nécessaire lorsque le nodule est cancéreux, si le volume de la glande entraîne un risque de compression ou que l'hypersécrétion hormonale est difficile à limiter par les médicaments. L'ablation de la thyroïde peut être partielle (un seul nodule localisé ou une petite tumeur) ou le plus souvent totale (plusieurs nodules, tumeur diffuse). Dans le second cas, le patient devra ensuite prendre de la lévothyroxine pour compenser l'absence d'hormones thyroïdiennes. « Après l'ablation d'un cancer thyroïdien, un traitement par iode radioactif peut être nécessaire en complément. Le recours à la chimiothérapie, en revanche, est rarement nécessaire », précise Le Pr Vantyghem.

LES CANCERS DE LA THYROÏDE SONT-ILS PLUS NOMBREUX?

Oui, entre 1982 et 2012, le nombre de nouveaux cas de cancer de la thyroïde en France a augmenté au rythme de 6 % par an! En 2015, on l'a estimé à 2 783 chez les hommes et à 7 317 chez les femmes, le nombre de cas observés étant plus important entre 50 et 74 ans. Mais « seu­lement » 143 hommes et 215 femmes en sont décédés. « La plupart des cancers de la thyroïde se soignent en effet très bien, », précise le Pr Vantyghem.

COMMENT EXPLIQUER CETTE AUGMENTATION?

Elle est surtout due à ­l'évolution des pratiques médicales : les tumeurs sont mieux détectées, y compris les plus petites, qui passaient inaperçues auparavant. Ce sont d'ailleurs ces microcancers (tumeurs inférieures à 1 cm) qui ont le plus augmenté. Néanmoins, certains facteurs de risque ont été identifiés, comme par exemple l'exposition, pendant l'enfance, aux rayonnements ionisants. Les rayons X sont donc à utiliser avec parcimonie chez les enfants.

L'ACCIDENT DE TCHERNOBYL A-T-IL JOUÉ UN RÔLE?

En Biélorussie, en Russie et en Ukraine, territoires très contaminés par les retombées de l'accident de Tchernobyl, on a observé une augmentation importante du nombre de cancers de la thyroïde, en particulier chez ceux qui étaient enfants à l'époque. En France, où la contamination a été considérée comme 100 fois moins importante, les études épidémiologiques ne sont pas parvenues à établir un lien clair avec la catastrophe nucléaire. Curieusement, le Bas-Rhin et le Haut-Rhin, départements parmi les plus exposés aux retombées radioactives de l'accident, sont, avec la Manche, ceux où l'incidence du cancer de la thyroïde est la plus faible. Ceux où l'incidence est élevée sont l'Isère, la Gironde et la Vendée.

LES MÉDECINES DOUCES PEUVENT-ELLES AIDER?

« Elles ne peuvent pas traiter le dysfonctionnement de la thyroïde lui-même », répond Le Dr Valérie Foussier, endocrinologue. Mais « elles peuvent aider certains patients à mieux maîtriser leur stress, ce qui est justement très difficile chez ceux qui souffrent d'hyperthyroïdie. D'autant que, comme pour de nombreuses maladies auto-immunes, le stress contribue à l'apparition des symptômes. » Réduire son stress, par la méditation, la pratique d'un sport ou le recours à certaines médecines douces peut donc avoir des effets bénéfiques.

LE LEVOTHYROX® PEUT-IL ÊTRE REMPLACÉ PAR UN GÉNÉRIQUE?

L'équilibre obtenu grâce au Levothyrox® est si fragile (on parle de « marge thérapeutique étroite ») que ce médicament est l'un des rares que les pharmaciens ne sont pas autorisés à remplacer par un générique. Néanmoins, même s'ils y étaient autorisés, ils ne le pourraient pas : l'année dernière, le générique commercialisé par Biogaran a été retiré du marché en raison d'un problème de stabilité du principe actif. Mais suite à l'affaire du Levothyrox®, le laboratoire a annoncé le 19 septembre dernier qu'il allait en relancer la production. Quoi qu'il en soit, si le médicament que l'on prend ne pose pas de problème, mieux vaut ne pas en changer. Si c'est une première prescription, le choix du générique peut se discuter avec le médecin.

QUELS EXAMENS POUR EXPLORER LA THYROÏDE?

En cas de symptômes évoquant des troubles de la thyroïde, le médecin commence par palper la glande et par évaluer son fonctionnement par une prise de sang. Ce n'est qu'en cas d'anomalie que les deux autres examens sont éventuellement demandés.