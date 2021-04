Les quatre hommes ont été reconnus coupables par un tribunal d'Istanbul de plusieurs chefs d'inculpation, notamment de tentative de renversement de l'ordre constitutionnel et de complicité de meurtre. Un premier tribunal avait déjà condamné trois complices présumés en 2018, mais une cour d'appel avait cassé le verdict, considérant que les familles des victimes se trouvant en Allemagne et en Norvège auraient du être informées du procès et jugeant insuffisantes certaines peines prononcées. Le 12 janvier 2016, un kamikaze s'était fait exploser en plein coeur historique de la ville, dans le district de Sultanahmet, au milieu d'un groupe de touristes allemands, à quelques centaines de mètres de la basilique Sainte-Sophie et de la Mosquée bleue, deux des monuments les plus visités d'Istanbul, tuant 12 d'entre eux.

Les autorités turques avaient affirmé que le kamikaz e était un Syrien de 28 ans, membre du groupe Etat islamique (EI), mais ce dernier n'a pas formellement revendiqué l'attaque. Dix-huit autres suspects qui étaient poursuivis dans le cadre du procès ont été acquittés. L'attentat de Sultanahmet avait été le premier d'une série noire en 2016 pour la Turquie, également secouée la même année par un coup d'Etat manqué.