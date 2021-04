" Les réunions vont se tenir du 7 au 9 avril en cours et seront centrées sur l'élaboration du cadre final de la plateforme constitutionnelle pour les prochaines élections", précisent les mêmes sources.

"La réunion de Tunis tranchera la question de la plateforme constitutionnelle et proposer un nouveau code électoral", a affirmé récemment aux médias , Salwa Deghili, membre du Comité juridique. Selon Mme Deghili," la réunion de Tunis va se baser sur les conclusions de la réunion du FDPL, tenue au début du mois de février dernier à Genève en Suisse, sous l'égide de l'ONU", notant qu'"il est possible que de nouvelles modifications seront apportées".

Le Comité juridique s'est réuni pour la dernière fois au mois de janvier dernier avec la Mission d'appui des Nations unies en Libye(MANUL).

Il avait présenté des propositions sur une base constitutio nnelle en vigueur pour les élections du 24 décembre 2021.

Le Comité juridique a pour mission d'assurer le suivi des discussions du Comité constitutionnel lequel se compose de membres de la Chambre des représentants et du Conseil supérieur de l'Etat pour formuler des recommandations à des fins d'assistance selon la Manul. Le nouveau gouvernement de transition dirigé par le Premier ministre,Abdelhamid Dbeibah et le président du Conseil présidentiel, Mohamed Younes al-Manfi se sont engagés à ne ménager aucun effort en vue de réussir les prochaines élections. De leur côté de nombreuses organisations internationales à l'instar de l'ONU, l'Union africaine(UA) , la Ligue des Etats arabes et l'Union européenne(UE) ont promis d'assister les nouvelles autorités libyennes dans l'organisation des élections générales à la date prévue.