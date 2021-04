L'ancien président de la Fédération algérienne de football, Mohamed Raouraoua, présent ce lundi à l'Hôtel Sheraton pour assister aux travaux de l'Assemblée ordinaire de l'instance, a contesté la désignation d'Abdelmadjid Yahi à la tête de la Commission de candidatures, qui doit préparer l'Assemblée élective du 15 avril courant, car ayant été déjà radié du mouvement sportif national. M. Raouraoua est allé encore plus loin, en accusant le président de l'US Chaouia de "corrompu", ce qui a profondément irrité M. Yahi, au point de réagir immédiatement, en annonçant qu'il compte "ester Raouraoua en justice" pour diffamation.

"J'ai été réhabilité, aussi bien par le Tribunal Arbitral du Sport algérien que par l'Assemblée de la FAF. Ce qui m'a d'ailleurs permis de rester à la tête de l'US Chaouia. Donc, les accusations de Raouraoua sont diffamatoires, et il devra en répondre devant la justice" a assuré Yahi.

Concernant sa mission à la tête de la Commission de candidatures, Yahi s'est dit "parfaitement sûr de pouvoir la mener à bien", car ayant "suffisamment d'expérience" dans ce rôle. En effet, le président de l'USC a rappelé avoir fait parie de nombreuses commissions de candidatures par le passé, notamment, celles qui avait préparé les élections des regrettés Omar Kezzal, Mohamed Diabi, et même celle de Mohamed Raouraoua. L'Assemblée élective de la FAF a été fixée au 15 avril courant à Alger, et verra l'élection d'un nouveau président, après la décision du président sortant, Kheireddine Zetchi de ne pas se représenter pour un nouveau mandat.